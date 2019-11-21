Сутки на Донбассе: семь обстрелов, семь раненых

20 ноября в результате обстрелов со стороны боевиков ранения получили семеро украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики провели 4 обстрела: неподалеку Березового, вблизи Пищевика, у Талаковки, возле Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три обстрела: вблизи Южного, неподалеку Гладосового, у Новотошковского.

Украинская сторона дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым.

"Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь по нашим позициям", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 18 ноября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.