В Житомире арестовали террориста ИГИЛ

Сотрудники полиции особого назначения КОРД задержали в Житомире гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Установление места нахождения и задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников", – прокомментировал событие и.о. начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.

По информации правоохранителей, 30-летний мужчина родился в Луганской области, но затем переехал в Россию, где и проживал длительное время.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп", – уточнили в полиции.

На территории Украины он прятался, чтобы избежать ответственности за убийство. Решается вопрос об его экстрадиции.

Как ранее сообщал Фокус:

Служба безопасности Украины в Киевской области задержала одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство" Аль Бара Шишани.