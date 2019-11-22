Аэропорт Одессы закрыт до вечера из-за аварии самолета

Международный аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение до 18:00 из-за аварии рейса TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, который по прибытию из Стамбула подломил переднюю стойку шасси.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"О рейсе TK 467, следовавшем по маршруту Стамбул-Одесса. По предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к подлому передней стойки шасси. На данный момент службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы", – сказано в сообщении.

Сейчас в аэропорту ждут инжинеров авиакомпании со специальным оборудованием, которые должны откатить самолет и разблокировать взлетную полосу.

"Комиссия продолжает расследовать причины инцидента. В связи с этим, аэропорт “Одесса” приостановил воздушное движение до 18:00”, – сообщают в аэропорту.

Напомним, в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. На борту находиль 134 пассажира, никто из них не пострадал.

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