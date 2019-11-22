В горсовете Одессы проводят обыски. Мэр в больнице

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуры проводят обыски в мэрии Одессы и в муниципальном департаменте финансов. Об этом сообщает Думская.

По информации издания, следователей интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП "Теплоснабжение г. Одесса". За последний год это предприятие поглотило почти миллиард бюджетных гривен.

Также обыскивают помещение департамента по организации работы горсовета. Следственные действия связаны с погашением за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия КП "Теплоснабжение г. Одесса" перед банком "Надра".

Издание со ссылкой пресс-службе горсовета сообщает, что мэра Одессы Геннадия Труханова вчера госпитализировали, и он перенес операцию.

Диагноз пока не раскрывается. Известно лишь, что оперировали городского голову в одесской клинике.

"Больница не частная", – отметили в пресс-службе.

Сейчас Высший антикоррупционный суд рассматривает дело о декларировании Трухановым недостоверных данных. Сегодня он не явился на заседание. Адвокат Александр Лысак заявил, что его подзащитный не явился в суд по состоянию здоровья.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году прокуроры САП вручили обвинительный акт, составленный детективами НАБУ, восьми фигурантам дела о завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий завода Краян, в том числе городскому голове Геннадию Труханову.

Еще одно дело - о возможном незаконном обогащении НАБУ вынуждено было закрыть.

9 июля Малиновский райсуд Одессы вынес оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и другим чиновникам Одесского горсовета по делу о финансовых махинациях при покупке зданий завода Краян.