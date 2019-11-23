Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора

В Украине в субботу, 23 ноября, отмечается День памяти жертв Голодоморов.

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президентская чета возложила памятные колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в столице. Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.

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Кроме того, Елена Зеленская на своей странице в Instagram напомнила, что Голодомор был целенаправленным и циничным уничтожением украинского народа, которое невозможно понять и принять.

"26 человек ежеминутно – столько погибало от искусственного голода. Исчезали не только семьи, но и целые деревни ... Значение этих слов и масштабы цифр из статьи на сайте Музея Голодомора парализуют", – написала она.

Стоит отметить, что мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине и во многих странах мира. На территории Украины будет приспущен государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

В 16:00 в каждом доме и учреждении украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в Киеве в музейном комплексе Мыстецькый арсенал презентовали масштабный проект музея Голодомора.