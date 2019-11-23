СБУ раскрыла схему поставок в Украину и ЕС угля с Донбасса
В Украину поставляли добытый на Донбассе уголь как российский. Налоги с продажи шли в бюджет терформирований.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур, через которые на подконтрольную территорию и поступал уголь.
В дальнейшем этот уголь реализовывали украинским ТЭЦ и даже продавали в страны ЕС, ведь по документам он был добыт в России.
Сотрудники Службы безопасности уже задержали одного из участников нелегального бизнеса, ему сообщили о подозрении по ст.258-5 УК (финансирование терроризма, 5-8 лет лишения свободы).
В ведомстве работают над привлечением к ответственности и других фигурантов схемы.
Как ранее сообщал Фокус:
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Недавно во Львовской области на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные блокировали вагоны, загруженные углем. Полиция предупреждала о возможном применении силы.
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Полиция задержала 28 активистов, которые блокировали вагоны. Пострадали восемь сотрудников правоохранительных органов.
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В связи с этим, 24 сентября группа протестующих ворвалась на аппаратное совещание во Львовской ОГА с требованием отставки нового руководителя Нацполиции во Львовской области Василия Виконского.
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Сам Виконский заявил, что подаст в отставку только после приказа главы Национальной полиции Сергея Князева, который, в свою очередь, подал главе МВД Арсену Авакову заявление о собственной отставке.
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В конце концов, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус призвал разблокировать вагоны с российским углем, ведь в условиях "сложной ситуации в стране" уголь нужен "со всех направлений, откуда он только может ехать".