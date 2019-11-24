Свой среди чужих: "Народный мэр" оккупированной Горловки оказался разведчиком ГУР МО Украины
Занимавший пост "Народного мэра" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки Минобороны Украины. Он провел на неподконтрольных территориях более пяти лет и имел высокие должности в Коммунистической партии "ДНР".
Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.
"Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – сказал Эдуард Матюха.
Эту информацию подтвердил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
"Действительно, Эдуард – это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", – сказал он.
Матюха был глазами Украины с самого начала войны, проведя без семьи пять лет. Об этом даже не знала его жена, которая переехала в Киев, считая, что ее муж работает на оккупантов.
Тем временем разведчик учился быть своим среди чужих.
"Представьте: прямо сейчас о глубоко законспирированном украинском разведчике, а, следовательно, и всей долговременной операции из нашего сюжета узнают российские оккупанты и кремлевские спецслужбы. Теперь уже можно", – говорится в сюжете.
В мае 2014 года в Горловке Эдуарда Матюху выбрали "исполняющим обязанности мэра". Но он недолго возглавлял Горловку. После этого он стал первым секретарем горкома Компартии. И начал заводить контакты с московскими коммунистами . С ними Эдуард формировал так называемые гумконвои, – и узнал, что одна из их задач – отправлять наличные боевикам.
"Мне известно, что наличные доставляется путем, так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой", – рассказал разведчик.
По его словам, у России есть несколько планов с целью добиться российской трактовки Минских соглашений или закона об особом статусе Донбасса.
Один из них, это раздача российских паспортов и референдум о присоединении ОРДЛО к России. Были и другие планы, в том числе возобновление проекта "Новороссия" и создание сухопутного коридора до полуострова Крым.
"Благодаря Эдуарду, мы знаем планы расширения вооруженной агрессии. Мы точно знаем планы применения других частей и соединений Южного российского округа против нашего государства", — подчеркивают в ГУР Минобороны.
"Сейчас я среди своих и чувствую себя, наконец, спокойнее, чем последние пять с половиной лет там", – сказал Матюха.
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