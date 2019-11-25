Интерпол объявил в международный розыск экс-главу НКРЭКУ
Интерпол объявил в международный розыск экс-главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Украинские новости".
"Он в международном розыске", – сказал источник.
Отмечается, что материалы по международному розыску в Интерпол подавали детективы Национального антикоррупционного бюро.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 июля НАБУ начало проводить обыски в компании, связанной с "Роттердам+".
- 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили шести лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесли 18,87 млрд грн убытков.
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20 августа суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка.
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В сентябре cуд разрешил задержать Дмитрия Вовка.