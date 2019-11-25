Интерпол объявил в международный розыск экс-главу НКРЭКУ

Интерпол объявил в международный розыск экс-главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Украинские новости".

"Он в международном розыске", – сказал источник.

Отмечается, что материалы по международному розыску в Интерпол подавали детективы Национального антикоррупционного бюро.

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