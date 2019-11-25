Коломойскому не разрешили арендовать парковку около Приватбанка

Тендерная коллегия дисквалифицировала заявки компаний, подконтрольных Игорю Коломойскому, которые хотели арендовать парковку перед центральным офисом Приватбанка в Днепре.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Prozorro Продажи".

Среди причин объявления аукциона несостоявшимся КП "Горавтопарк" назвало то, что "Никопольский завод ферросплавов" и "Днепразот" подали неправдивую информацию о предусмотренном в уставе праве предоставлять услуги парковки.

В частности, в поданных на тендер документах были обнаружены несоответствие подписей уполномоченных лиц, отсутствие данных о штатных сотрудниках и праве предоставлять услуги парковки.

19 ноября НЗФ купил на аукционе ProZorro право на эксплуатацию в течении года парковки на 144 машины возле главного офиса Приватбанка в Днепре. При стартовой цене в 86,4 тыс. грн НЗФ предложил 1,005 млн грн. На лот также претендовали Приватбанк (максимальное предложение – 1 млн грн), профсоюз сотрудников главного офиса Приватбанка (251 тыс. грн), ФЛП Роман Овчаров (240 тыс. грн) и связанный с Коломойский "Днепроазот" (1,003 млн грн).

В ПриватБанке тогда заявляли, что аренда парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является "очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны".

Сам Коломойский рассказал, что ему неизвестно, почему Никопольский завод ферросплавов выкупил на год аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка. Он заявил, что завод справедливо требует компенсации от ПриватБанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.

"Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в ПриватБанк", – сказал Коломойский.

Как ранее сообщал Фокус:

23 октября глава ОП Андрей Богдан на встрече с послами стран G7 заявил, что никаких оснований для возврата государственного Приватбанка бывшим акционерам нет.

Министр финансов Оксана Маркарова также уточнила, что украинская сторона обсуждает с МВФ вопрос возврата 155 млрд грн, потраченных на национализацию Приватбанка

Сам же президент Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе заявил, что правительство не собирается возвращать национализированный Приватбанк бывшим владельцам.