В порту рассказали, когда уберут севший на мель танкер Delfi

Администрация морских торговых портов Украины начнет эвакуировать танкер Delfi через неделю, если до этого судно не снимет с мели владелец.

Об этом сообщил капитан Одесского морского порта Кирилл Цюпко, передает Радио Свобода.

По его словам, у судовладельца есть неделя для начала работ по удалению судна, сами работы должны быть выполнены за две недели.

"По кодексу торгового мореплавания Украины есть процедура. Мы должны потребовать от судовладельца и если он не появится, администрация порта должна начать удаление судна оттуда в том или ином виде. Мы должны придерживаться юридической процедуры, чтобы потом не появился судовладелец и не подал на нас в суд. Если он в течение недели не появится, мы будем работать по кодексу", – сказал Цюпко.

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По его словам, 25 ноября должны быть установлены защитные сооружения от нефтепродуктов.

"На самом пляже их установили после аварии и они впитали в себя те остатки горючего, которые вытекли из танкера. Использовать специальный диспенсер для абсорбции нефтепродуктов было невозможно - специализированное судно не смогло бы подойти к пятнам", – сообщил Цюпко.

Как ранее сообщал Фокус:

Поздно вечером 21 ноября в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.

Глава Одесской ОГА также собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.

Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включительно с капитаном.