В украинских школах появятся уроки медиаграмотности, – Новосад

В украинских школах появятся уроки медиаграмотности.

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад, сообщает "112 Украина".

По ее мнению, информационная гигиена является крайне важной компетентностью, которой должен владеть каждый человек, независимо от возраста.

"Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас "вплетаем" во время разработки Государственного стандарта базового образования и также будем прописывать через образовательные программы", – отметила Новосад.

По ее словам, Госстандарт пока дорабатывают и планируют презентовать приблизительно в марте 2020 года.

Как отмечается, это стандарт 5-9 класса новой украинской школы.

"Мы говорим о воплощении новой украинской школы, и мы сейчас на этапе начальной… Нам еще необходимо 2 года, чтобы довести начальные классы, и с 2022 года у нас идет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту", – добавила министр.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Новосад заявила, что для повышения зарплат учителям необходимо 45 миллиардов гривен.