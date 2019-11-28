Аж в глазах почернело. Что купить и как вести себя на распродажах в "черную пятницу"

Фокус выяснял, где искать выгодные акции и что можно купить со скидкой в "чёрную пятницу", 29 ноября

Глобальное соперничество США и Китая происходит в том числе в сфере распродаж. В последние годы у "чёрной пятницы", дня гигантских скидок родом из Америки, появился успешный конкурент — китайский День холостяка, 11 ноября (в этот день написание числа и месяца состоит исключительно из единиц). В 2009 году онлайн-гигант Alibaba решил превратить этот день в самый большой фестиваль шопинга в мире и добился своего. В нынешнем году продажи Alibaba на День холостяка достигли рекордных $38 млрд, что больше прошлогодней выручки американских магазинов в "чёрную пятницу".

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Мегаскидками 11 ноября в китайском интернет-магазине пользуются жители многих стран, но мало кто знает, что в самом Китае День холостяка проходит как помпезный фестиваль. С 2016 года Alibaba устраивает масштабный гала-концерт в канун распродажи. В этом году он состоялся в воскресенье вечером, 10 ноября. Для выступления в концертном зале Mercedes-Benz Arena в Шанхае приглашают мировых звёзд. Главной гостьей этого года стала Тейлор Свифт, самая высокооплачиваемая певица планеты по версии Forbes и наиболее популярная поп-исполнительница в Китае с миллионом проданных копий её альбома Lover. Тейлор Свифт сделала китайцам отличную кассу. Заказы на $1 млрд Alibaba собрала уже в первые 68 секунд распродажи.

Короче да лучше

Китайский День холостяка повлиял на маркетинговые стратегии, в том числе украинских ретейлеров. Ещё в прошлом году отечественные магазины действовали по западной модели и растягивали сезон скидок практически на весь ноябрь, но в 2019-м этот период стал компактнее. Часть ретейлеров начала его с 11 ноября участием во Всемирном дне шопинга, именно такое название получил День холостяка за рубежом. Впрочем, украинцы в этот день закупались преимущественно не в отечественных магазинах, а на AliExpress. Лишь один ПриватБанк провёл 740 тыс. транзакций на общую сумму 323 млн грн. А из-за большого их количества в биллинговой системе финучреждения даже произошёл сбой.

Но, как показывает опыт предыдущих лет, бум покупок в украинских магазинах всё же приходится на 29 ноября. Украинцы привыкли к "чёрной пятнице", которая заняла прочное место в шопинг-календаре. В прошлом году ПриватБанк отметил рекордное количество транзакций в этот день — 3,2 млн платежей на общую сумму более 1 млрд грн.

Для украинской "чёрной пятницы" характерны отложенный спрос и проседание продаж: люди за несколько дней до начала акций перестают посещать магазины, дожидаясь самых больших скидок. Чтобы сгладить поток покупателей, некоторые ретейлеры объявляют о скидках каждый день. Они, впрочем, небольшие, от 5% до 20%. Но это хороший метод для больших сетей и универмагов, работающих со многими брендами, привлечь внимание покупателей. Обычно скидку назначают сами бренды и в последний момент, поэтому ретейлеры вынуждены обещать "чёрные скидки" без указания процента. А промежуточная сезонная распродажа даёт им хоть какую-то предсказуемость.

Что почём

Для удобства пользователей в разных странах работают агрегаторы скидок — специальные онлайн-ресурсы, где публикуют информацию обо всех участниках "чёрнопятничного" марафона. На мировом уровне этим занимается сайт Black-Friday.Global, есть и национальные ресурсы. В Украине большую часть участников "чёрной пятницы" можно отслеживать на сайте Skidochnik, где собраны магазины в самых популярных товарных категориях.

Традиционно активны в "чёрную пятницу" магазины электроники, входящей в пятёрку самых покупаемых товаров. Так же люди интересуются другими крупными покупками: дорогими телефонами, мебелью. Крупные сети действуют по разным стратегиям: одни сокращают период распродаж и дают большие скидки, другие растягивают удовольствие, но предлагают скидки поменьше. К примеру, в "Фокстроте" делают упор на сам день "чёрной пятницы" и обещают скидки до 90%, в "Эльдорадо" период акции обозначен с 4 ноября по 2 декабря, а скидка — до 50%.

С подвохом

Участие в "чёрной пятнице" туристических компаний для Украины пока в диковинку. Однако в этот день можно поймать туры со скидками до 50%. Выглядит привлекательно, но покупателю нужно быть вдвойне внимательным и тщательно сравнивать предложения, поскольку у других компаний и в другое время могут быть и более дешёвые варианты.

Для европейских же стран скидки туроператоров и авиакомпаний на "чёрную пятницу" не новость. Такие акции регулярно вызывают скандалы, связанные с введением в заблуждение потребителей. Так, в прошлом году британская организация по защите прав потребителей Which? проанализировала предложения в категории "путешествия" во время "чёрной пятницы" и две недели спустя. Исследователи пришли к выводам, что туроператор Tui обещал британским туристам скидку от 100 до 150 фунтов стерлингов на недельное путешествие на Канарские острова. Однако оказалось, что позже эти туры продавали на 32 фунта дешевле, чем акционные. Не-честно "играют" и лоукостеры, такие как Ryanair и EasyJet. Перевозчики обещали 25% и 50 фунтов скидки соответственно на разные направления, однако их цены после "чёрной пятницы" оказались ещё ниже, чем скидочные. Поэтому специалисты из Which? рекомендуют туристам сравнивать цены на сайтах-агрегаторах, а также не фокусироваться только на "чёрной пятнице", это не единственный день в году, когда авиабилеты и туры можно купить со скидкой.

Мелким шрифтом

Принимая решение купить нечто со скидкой в "чёрную пятницу", стоит слушать не только громогласные заявления продавцов о грандиозных скидках, но внимательно читать условия проведения акции. Обычно они указаны мелким шрифтом внизу страницы, куда мало кто добирается, прельстившись дешевизной. Однако именно там самое интересное. К примеру, право магазина "менять цены в период действия акции". По-простому — вешать на товар ценники с завышенными цифрами и уже от них предлагать грандиозные скидки.

Отдельный разговор о бонусах. К примеру, обещанная "бесплатная доставка" может оказаться лишь ненамного дешевле обычной доставки в другое время. А возможность вернуть товар в течение месяца, а не 14 дней, как положено по закону, распространяется исключительно на вещи, купленные по предоплате.

Особо скептично следует относиться к обещаниям "подарков". Чаще всего речь идёт о возможности принять участие в розыгрыше. Для этого следует подписаться на страницы торговца в соцсетях, зарегистрироваться в базе магазина, внести туда информацию о покупке и ждать определения победителя. При этом шансы получить обещанный автомобиль ничтожно малы, а вот спам незадачливому покупателю будет приходить до конца жизни.