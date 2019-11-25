Боевики подстрелили женщину в Марьинке, которая гуляла на улице с трехлетним ребенком

В городе Марьинка огнестрельное ранение получила мирная жительница, которая шла по улице с трехлетним ребенком.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева.

"Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было предоставлено военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 18 ноября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.