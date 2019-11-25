Дело Гандзюк: Мангеру уменьшили залог в два раза

Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, который подозревается в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, уменьшили залог с 2,5 млн гривен до 1,15 млн грн.

Об этом сообщает Слідство.інфо.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева 25 ноября.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защитников Мангера.

Адвокаты Мангера просили снизить сумму залога до 148 тысяч гривен. Они говорили, что изменилась тяжесть преступления, в котором подозревается глава Херсонсого облсовета.

15 февраля ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести почти 2,5 миллиона гривен залога. Мангер внес залог в феврале этого года. Однако в апреле ему "смягчили" подозрение, и с тех пор ему инкриминируют заказ нанесения тяжких телесных повреждений, а не убийства (ч. 2 ст. 121 УК).

"Поскольку изменилась тяжесть преступления, в котором подозревается Мангер, то, соответственно, меняется и предельный размер залога", – отметил в своем ходатайстве адвокат Дмитрий Ильченко и попросил уменьшить залог в почти 17 раз.

Представители ГПУ возражали против такого решения. В итоге суд назначил новый залог, который теперь составляет 1,15 млн гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".

5 августа вступил в силу приговор для обвиняемых по делу Гандзюк. В Генпрокуратуре заявили, что приговор вступил в законную силу и принят к исполнению.