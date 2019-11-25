Адвокат опровергла информацию об объявлении экс-главы НКРЭКУ в международный розыск

Адвокат экс-главы Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка Ирина Одинец заявила, что информация о том, что ее клиент объявлен в международный розыск, не соответствует действительности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня издание "Українські новини" со ссылкой на неназванный "источник в правоохранительных органах" сообщило в виде свершившегося факта, что Интерпол объявил моего подзащитного Дмитрия Вовка в международный розыск. Хочу сообщить, что на данный момент эта информация не соответствует действительности", – написала она.

Одинец опубликовала скриншот, на котором видно, что среди разыскиваемых не значится ни один человек с фамилией Вовк.

"Первое и ключевое – официальный сайт Интерпола до сих пор убежден, что ни одного человека с фамилией Вовк из Украины в розыске нет. Второе, неназванный "источник в правоохранительных органах" – это чрезвычайно надежный и верифицированный источник информации (на самом деле, нет!). Хочу подчеркнуть, что разглашение тайны следствия – это преступление", – заявила Одинец.

Она также подчеркнула, что сторона следствия получила решение суда об избрании меры пресечения Дмитрию Вовку только 21 ноября вечером.

"Физически невозможно за это время решение перевести на один из официальных языков Интерпола, передать его в украинское бюро, а оттуда, соответственно, в центральный офис Интерпола", – убеждена адвокат.

По ее мнению, это очередной случай давления стороны следствия через СМИ.

"Хочу в очередной раз поблагодарить уважаемых представителей НАБУ и САП за соблюдение принципов добросовестности, а также использования СМИ в своих несколько отличных от законных интересах. Ведь когда в суде в качестве доказательств предоставить нечего, детективам и прокурорам остается играть роль "неназванных источников", – заявила Одинец.

Как ранее сообщал Фокус:

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