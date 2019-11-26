ФСБ хотела в Крыму завербовать военного ВСУ, но безуспешно, – СБУ
ФСБ пыталась завербовать бывшего военнослужащего, а сейчас – полковника запаса ВСУ, когда тот ездил к своим родным в Крым.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Россияне надеялись, что психологическое давление и угрозы родственникам украинского военного помогут им получать через информатора данные об оборонспособности войсковых частей Запорожской области.
Передавать информацию такого содержания полковник запаса должен был во время своих поездок в Крым к родным.
Сам военнослужащий согласился на сотрудничество с ФСБ, но когда вернулся домой, пошел в Службу безопасности и сообщил следователям о сложившейся ситуации.
Суд освободил мужчину от ответственности по статье о госизмене (12-15 лет заключения).
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 ноября СБУ сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризме заммэра Славянска Донецкой области.
- В субботу, 23 ноября, Служба безопасности раскрыла схему, по которой в Украину поставляли добытый на Донбассе уголь как российский. Налоги с продажи шли в бюджет терформирований.