Зеленский пообещал подарок тому, кто поможет найти "крестного отца украинской контрабанды"
Президент Владимир Зеленский обещает "ценный подарок" за помощь в розыске одесского бизнесмена Вадима Альперина.
Об этом Зеленский пишет у себя в Facebook.
По словам президента, во время проведения спецоперации по задержанию коррупционеров на Киевской таможне "крестному отцу контрабанды в Украине" Альперину удалось скрыться от правоохранителей.
"Но далеко он не добежал – границы надежно перекрыты. Значит, Альперин скрывается где-то в стране", – заявил глава Украины.
В этой связи Зеленский просить всех "подключиться" и "помочь Альперину найти дорогу в НАБУ", либо же помочь органам найти контрабандиста.
Тому же, кто больше других поможет в поиске одесского бизнесмена президент пообещал "ценный подарок".
Сегодня детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства.
Среди задержанных оказались 7 сотрудников органов таможенного контроля, в т.ч. и замглавы киевской таможни Сергей Тупальский.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 ноября сожгли автомобиль, принадлежавший семье и. о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.
- В ноябре Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни ГФС на масштабных злоупотреблениях.