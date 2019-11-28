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"Крестному отцу контрабанды" Альперину объявили о подозрении

Вадим Альперин (в центре) / Фото: censor.net.ua

Убытки государству оценили в 77,7 млн грн

Одесскому бизнесмену Вадиму Альперину сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Схема связана с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

"Крестного отца контрабанды" в Украине подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации, 5-12 лет), ч.3 ст.212 (уклонение от налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление полномочиями, 3-6 лет) УК.

Убытки государству от таких действий оценили в 77,7 млн грн.

"На сегодня уже 11 лицам сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, которые были уличены в рамках расследования махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни, ущерб от которых могут достигать около 500 млн гривен", – сообщили в САП.

Как ранее сообщал Фокус: