"Крестному отцу контрабанды" Альперину объявили о подозрении

Убытки государству оценили в 77,7 млн грн

Одесскому бизнесмену Вадиму Альперину сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы.

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Об этом сообщает пресс-служба САП.

Схема связана с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

"Крестного отца контрабанды" в Украине подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации, 5-12 лет), ч.3 ст.212 (уклонение от налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление полномочиями, 3-6 лет) УК.

Убытки государству от таких действий оценили в 77,7 млн грн.

"На сегодня уже 11 лицам сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, которые были уличены в рамках расследования махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни, ущерб от которых могут достигать около 500 млн гривен", – сообщили в САП.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.

Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".

Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.