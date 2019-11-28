ГБР рассказало подробности обыска у Зверобой

Пресс-секретарь ГБР подтвердила изъятие оружия

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова подтвердила обыски у волонтера Маруси Зверобой.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

"Собственно эти обыски на данный момент уже завершены. Они проходили санкционированно. Следователи получили соответствующее определение суда. Я не могу детализировать, что именно было изъято", – рассказала она.

По ее словам, целью следственных действий была проверка фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству в дальнейшем.

"Могу сказать что также было изъято три единицы оружия, проверяется следствием законность их пребывания, наличие соответствующих разрешений. Это сейчас проверяется", – сообщила Иванова.

Напомним, утром в четверг, 28 ноября, сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие.

Как ранее сообщал Фокус:

После визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.

Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине.