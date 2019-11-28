ГБР рассказало подробности обыска у Зверобой
Пресс-секретарь ГБР подтвердила изъятие оружия
Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова подтвердила обыски у волонтера Маруси Зверобой.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Собственно эти обыски на данный момент уже завершены. Они проходили санкционированно. Следователи получили соответствующее определение суда. Я не могу детализировать, что именно было изъято", – рассказала она.
По ее словам, целью следственных действий была проверка фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству в дальнейшем.
"Могу сказать что также было изъято три единицы оружия, проверяется следствием законность их пребывания, наличие соответствующих разрешений. Это сейчас проверяется", – сообщила Иванова.
Напомним, утром в четверг, 28 ноября, сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие.
Как ранее сообщал Фокус:
- После визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.
- "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.
- Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".
- Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.
- Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине.
- София Федина заявила, что подготовленное ей подозрение ГБР является свидетельством существования "режима Зеленского".