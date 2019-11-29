Декабрь принесет в Украину холодную погоду и снег, – синоптик

30-го ноября понижение температуры коснется западных областей

В Украину с началом новой недели придет снег.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, последний день ноября принесет в Украину дождь, мокрый снег, сильные туманы и холодный порывистый ветер.

"Ноябрь в Украине закончится дождем в восточных областях, мокрым снегом в западной части (гололедица), вездесущими туманами с моросью плюс усиление ветра. Ветер переформируется из сегодняшнего юго-восточного в завтрашний северо-западный, порывы будут сильными. И это будет намеком на грядущее похолодание", – написала синоптик.

30-го ноября понижение температуры коснется западных областей. В субботу максимальная температура воздуха не превысит +1 +4 градуса. На севере и в большинстве центральных областей также ожидается холодная погода – +2 +5 градусов, еще и сильный ветер. На востоке и в Днепре ожидается +3 +8 градусов, в южной части +5 +10, в Крыму до +12 градусов.

"В Киеве 30 ноября существенные осадки – вряд ли, лишь во второй половине дня или вечером возможен небольшой дождь с мокрым снегом", – пишет синоптик.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем ​​будет примерно одинаковой, – +1 +4 градуса. В субботу вечером она снизится до 0 -1 мороза.

"Декабрь в столице начнется холодной погодой, в воскресенье похолодает на -2 -4 градуса", – сообщила Диденко.

По ее словам, в понедельник, начиная с западных областей, и в течение 2-3 декабря в Украине – постепенно с запада на восток – будет выпадать снег.

Согласно данным ГСЧС, с понедельника в Украине следует ожидать снег.

"Обращаем внимание водителей - днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине (кроме южных областей) ожидается снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3-8 см", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 28 ноября в Украину вернется теплая погода.