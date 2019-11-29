Декабрь принесет в Украину холодную погоду и снег, – синоптик
30-го ноября понижение температуры коснется западных областей
В Украину с началом новой недели придет снег.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, последний день ноября принесет в Украину дождь, мокрый снег, сильные туманы и холодный порывистый ветер.
"Ноябрь в Украине закончится дождем в восточных областях, мокрым снегом в западной части (гололедица), вездесущими туманами с моросью плюс усиление ветра. Ветер переформируется из сегодняшнего юго-восточного в завтрашний северо-западный, порывы будут сильными. И это будет намеком на грядущее похолодание", – написала синоптик.
30-го ноября понижение температуры коснется западных областей. В субботу максимальная температура воздуха не превысит +1 +4 градуса. На севере и в большинстве центральных областей также ожидается холодная погода – +2 +5 градусов, еще и сильный ветер. На востоке и в Днепре ожидается +3 +8 градусов, в южной части +5 +10, в Крыму до +12 градусов.
"В Киеве 30 ноября существенные осадки – вряд ли, лишь во второй половине дня или вечером возможен небольшой дождь с мокрым снегом", – пишет синоптик.
Температура воздуха в Киеве ночью и днем будет примерно одинаковой, – +1 +4 градуса. В субботу вечером она снизится до 0 -1 мороза.
"Декабрь в столице начнется холодной погодой, в воскресенье похолодает на -2 -4 градуса", – сообщила Диденко.
По ее словам, в понедельник, начиная с западных областей, и в течение 2-3 декабря в Украине – постепенно с запада на восток – будет выпадать снег.
Согласно данным ГСЧС, с понедельника в Украине следует ожидать снег.
"Обращаем внимание водителей - днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине (кроме южных областей) ожидается снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3-8 см", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 28 ноября в Украину вернется теплая погода.
- По ее данным, с 1-2 декабря вернется похолодание.
- Октябрь 2019 года – второй самый теплый месяц на планете за 140 лет метеонаблюдений.