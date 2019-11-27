Украину накроют дожди, а потом морозы, – синоптик

В западные регионы стянутся дожди из Европы

В ближайшие дни (28 и 29 ноября) в Украине будут дожди, а с 1-2 декабря вернется похолодание.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в ночь с 27 на 28 ноября морозы возможны лишь в северных областях, но не сильные – до трех градусов ниже нуля.

"28 ноября осадков в восточных областях будет меньше, останутся какие-то совсем слабые очаги, небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в наши западные области", – написала Диденко.

Днем 28 ноября в восточных областях обойдется без осадков, а вот в западные регионы стянутся дожди из Европы. При этом немного потеплеет. В течение дня в большинстве областей ожидается от трех до семи градусов, в южных районах, на крайнем западе до +12 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.

"В пятницу, 29 ноября, в Украине станет более влажно, дожди пройдут практически повсеместно, включая Киев, позаботьтесь об обуви, зонтах и лучше оставьте автомобиль на стоянке, потому что дождь в пятницу – это гарантированные мегапробки на дорогах", – также предупредила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, 28 ноября запад и восток Украины будет заливать дождями, местами ночью с мокрым снегом. В пятницу, 29 ноября, дождевые облака накроют всю Украину. Потеплеет на 1-2 градуса. Теплее всего будет на юге страны и в Крыму – до +11. На остальной территории в среднем до +4...+7.

Как ранее сообщал Фокус:

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 28 ноября в Украину вернется теплая погода.

Октябрь 2019 года – второй самый теплый месяц на планете за 140 лет метеонаблюдений.