В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия

В Харькове утром 30 ноября произошел взрыв в гараже на улице Зеленодольской.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители получили сообщение о пожаре в гаражном кооперативе в Индустриальном районе около 5:30 утра.

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Произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108". В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела.

В результате взрыва погибли три харьковчанина 36, 24 и 21 года, которые находились в помещении гаража.

Как ранее сообщал Фокус:

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В полиции перестрелку назвали бандитскими разборками. Убитым оказался Владимира Бороха по прозвищу "Тайсон", который проходил свидетелем по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Однако в прокуратуре сообщили, что ценных сведений он не предоставил.