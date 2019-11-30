Помещение банка почти полностью разрушено

В результате подрыва банкомата "Ощадбанка" в Киеве злоумышленники украли 250 тысяч гривен.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом написал глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

По его словам, окна и двери были вынесены взрывом, помещение почти полностью разрушено.

"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено... Цена украденного – около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем", – написал Пышный.

Он также отметил, что отделение находится в жилом доме на первом этаже.

"Бандиты и нелюди запомпировали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева", – добавил он.

Кроме того, Пышный считает, что злоумышленники заслуживают на максимальное наказание.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 30 ноября в Днепровском районе Киева взорвали отделение "Ощадбанка".