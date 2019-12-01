Митрополит Епифаний рассказал главе СБУ, как создавалась ПЦУ
На встрече обсуждались вопросы межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Украине
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
На встрече также присутствовали дипломатический советник СБУ Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.
Митрополит Епифаний рассказал о становлении и развитии автокефальной церкви. Стороны также обсудили актуальные вопросы межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Украине.
"Было утверждено общее мнение о том, что все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основе действующего украинского законодательства. Также речь шла о ситуации в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 октября внеочередной Собор иерархов Элладской церкви признал автокефалию Православной церкви Украины. Таким образом, Греческая церковь стала первой поместной церковью после Константинополя, признавшей автокефалию ПЦУ.
- 19 октября Элладская церковь внесла в диптих имя главы Православной церкви Украины митрополита Епифания, а 21 октября архиепископ Афинский Иероним II направил в Киев письмо, в котором говорится, что Греческая церковь признает братские отношения с ПЦУ.
- 8 ноября Александрийская православная церковь также признала автокефалию Православной церкви Украины.