"Ходил и молился". Пропавший под Киевом военный капеллан нашелся в лесу

Возглавлял поисковую операцию лично глава областной полиции

Полицейские нашли военного капеллана, который в субботу пропал в Бородянском районе Киевской области. Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в Facebook.

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"Священнослужителя, который исчез в Бородянском районе нашли! Как пояснил полицейским: "ходил и молился в лесу", – написал он.

Сегодня утром в областной полиции объявили о начале поисковой операции во главе с Небытовым. Сообщение о пропаже священника поступило в субботу от одного из прихожан.

В УПЦ КП сообщили, что пропавший – священник Сергей Струк, который служит в смт Клавдиево. У него якобы был длительный конфликт с благочинным Бородянского района от ПЦУ протоиреем Иваном Дзюбой. Связь с ним пропала в ночь на 30 ноября.

Капеллан Сергей Струк / Фото: УПЦ КП

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МВД Арсен Аваков анонсировал создание в Нацполиции службы военного духовенства, по примеру уже существующих аналогичных служб в Нацгвардии и Госпогранслужбе.