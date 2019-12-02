У Зеленского нашли "интересное решение", как снизить тарифы на отопление

"Это точно будет не за ваши деньги", – говорит президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство нашло решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое на следующую зиму.

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Об этом он рассказал в видеообращении на беговой дорожке, который опубликовал Офис президента.

По его словам, найдено "интересное решение", которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину.

"Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши деньги", – говорит украинский лидер.

"Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки по отоплению", – напомнил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

"Нафтогазу" потребуется миллиард долларов, чтобы обеспечить страну газом на время отопительного сезона 2019-2020 годов.

В 2018 году отопительный сезон в Украине начался 15 октября.