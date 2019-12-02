СБУ на границе изъяла японский антиквариат на 300 тысяч долларов
Часть вещей не соответствовало таможенной декларации
Служба безопасности Украины обнаружила контрабандный ввоз исторических и культурных ценностей из Восточной Азии.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"На пост Восточный Киевской городской таможни ГФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза – иностранец, длительное время проживающий в Украине. Мужчина задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря", – рассказали правоохранители.
Часть вещей не соответствовало таможенной декларации.
Согласно экспертам, в контейнерах находились антикварные предметы интерьера в восточном стиле.
"Это старинное холодное оружие, предметы быта и мебель. Некоторые из экспонатов датированы ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров", – сообщили правоохранители.
По факту контрабанды культурных ценностей возбуждено уголовное дело.
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