Первый снег в Киеве: с самого утра столица застряла в пробках

Наибольшие проблемы с автомобильным движением наблюдаются на Правом берегу

Во вторник, 3 декабря, в Киеве из-за небольшого снега образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Так, на правом берег затруднено автомобильное движение на улице Богатырской, Семена Скляренко, Набережно-Рыбальской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой, а также на проспекте Победы, бульваре Шевченко и Набережном шоссе.

Также пробки наблюдаются на улице Жилянской, на улице Михаила Бойчука, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Вячеслава Чорновила. Пробки зафиксированы на Дарницком мосту и мосту имени Патона. Возле станций метро Университет", "Вокзальная", "Площадь Льва Толстого".

По данным Укргидрометцентра, в столице сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики советуют киевлянам готовиться к небольшому снегу, а в Киевской области высота снежного покрова может составить 2-5 см.

Кроме этого, в Киевской области сегодня гололедица на дорогах.

Как ранее сообщал Фокус: