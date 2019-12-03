Огонь уже локализирован. На месте работают почти полсотни спасателей

Утром во вторник, 3 декабря в Полтаве произошел масштабный пожар на складах предприятия, которое занимается производством строительных пластиковых изделий. На борьбу с огнем на место происшествия выехало полсотни спасателей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"3 декабря в 5:15 в Полтаве по улице Сакко, 20 на территории ООО ПластиКом в одноэтажном отдельностоящем металлическом складском здании (размером 30х50) возник пожар на площади около 1 тыс. 500 кв. м", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания.

В 7:40 пожар был локализован на площади 1 тыс. 500 кв. м.

"Жертв и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС.

К тушению привлечены 47 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС – 42 пожарных и 12 единиц техники.

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