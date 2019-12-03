Соратнику Трубы сообщили о подозрении, – САП
По данным СМИ, Щербина пытался "продать" закрытие дела в Государственном бюро расследований
Экс-начальнику Главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине и частному предпринимателю сообщили о подозрении после задержания.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
В сообщении отмечается: "По согласованию прокурорами САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов США.
Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды).
По данным СМИ, Щербина пытался "продать" закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долларов и получил половину суммы в ходе первого этапа. При этом якобы проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно директора бюро Романа Трубы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 декабря СМИ сообщили, что "правая рука" Трубы подозревается в получении взятки в 150 тыс. долларов. Близкий соратник главы ГБР Игорь Щербина обещал закрыть дело за денежное вознаграждение.
- Также 3 декабря, в Раде должны рассмотреть законопроект №2116 об усовершенствовании работы Госбюро расследований.
- Изначально этим проектом уточнялся порядок назначения директора ГБР и его полномочия, но позже в него внесли правку об автоматическом увольнении нынешнего главы бюро Романа Трубы.
- Также проект закона дополнили правкой о № 318 о переводе в ГБР следователей и прокуроров, расследовавших в ГПУ дела Майдана, из-за которой голодала адвокат активистов Майдана Евгения Закревская.