Соратнику Трубы сообщили о подозрении, – САП

По данным СМИ, Щербина пытался "продать" закрытие дела в Государственном бюро расследований

Экс-начальнику Главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине и частному предпринимателю сообщили о подозрении после задержания.

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Об этом сообщает пресс-служба САП.

В сообщении отмечается: "По согласованию прокурорами САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов США.

Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды).

По данным СМИ, Щербина пытался "продать" закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долларов и получил половину суммы в ходе первого этапа. При этом якобы проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно директора бюро Романа Трубы.

Как ранее сообщал Фокус: