В Киеве суд арестовал подозреваемого в убийстве сына Соболева
Подозреваемого отправили под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога
В среду, 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на два месяца подозреваемого в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.
"Он (подозреваемый, – ред.), по версии следствия, совершил смертельный выстрел. Позиция прокурора бескомпромиссная – содержание под стражей без залога", – написала Максимец.
Также она добавила, что заседание проходило в закрытом режиме, во время которого в зал были допущены только стороны по делу.
"Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты, а также и то, что в отношении подозреваемых пока осуществляются меры безопасности", – добавила Максимец.
Украинская правда сообщает, что после завершения заседания, депутат Соболев сообщил журналистам, что "получает угрозы уже 4 года", а также подозревает, кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб ребенок.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
- Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.
- Позже стало известно, что подозреваемые в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына воевали на Донбассе в рядах "Правого сектора".