Украина
Пожар в Одесском колледже локализован
Пострадали шесть пожарных
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в 14:18 на площади 4000 квадратных метров был локализован.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 14:25, в результате пожара пострадали 14 человек, из них шесть пожарных.
Позже стало известно о смерти преподавательницы колледжа, которая пострадала в пожаре. Погибшая женщина была 1976 года рождения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- Спасатели уже эвакуировали свыше 40 человек. К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники.