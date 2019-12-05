Скандал с похоронами бойца "Альфы". Украинский Cosmopolitan уволил замглавреда за пост в Facebook

В четверг, 5 декабря, журнал Cosmopolitan Украина официально сообщил об увольнении заместителя главного редактора Евгении Плихиной, которая попала в скандал из-за поста о похоронах погибшего на Донбассе бойца "Альфы", полковника СБУ Дениса Волочаева.

4 декабря Плихина рассказала в Facebook, как по дороге на работу попала в похоронную процессию. Она узнала, что хоронят сотрудника СБУ, однако не знала, что это погибший на Донбассе боец.

"Оказалось, в СБУ умер какой-то, по всей видимости, не последний человек. Вытащили всю структуру на двор и потребовали сделать соболезнующие выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в труды, аж лопаются", – написала она.

Описывая свои мысли по этому поводу, она сначала сравнила траурную процессию с "языческим обрядом": "сейчас дядю, которому не так уж важно в дубе он или в сосне, поносят по всему Киеву и пойдут обедать". А потом добавила, что умерший человек мог быть хорошим человеком и СБУ его не достает.

"Что ж нам жалко, что ли, проветрить уважаемого напоследок? Вдруг это кому-то важно. Потерпим немного пробки и музло духовое, не обломимся", – добавил Плихина.

Напоследок она принесла соболезнования ближайшему парню, однако он оказался курьером по доставке еды.

Вокруг поста Плихиной разгорелся скандал. Пользователи соцсетей обвинили журналистку в неуважении к памяти погибшего на Донбассе украинского защитника. Спустя некоторое время Плихина удалила свой пост, но его скриншоты уже широко разошлись по соцсети.

Ближе к вечеру 4 декабря журналистка написала еще один пост, в котором принесла свои извинения. Она сослалась на то, что не разобралась в ситуации.

"Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то оскорбить, унизить честь Героев или насмеяться над военной трагедией. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое. Тем более смерть. Согласна, нельзя было, не разобравшись в ситуации, нельзя трогать деликатную тему. Я соболезную и приношу свои извинения", – написала Плихина.

В Cosmopolitan также прокомментировали разгоревшийся скандал и принесли свои извинения.

На волне общественного негодования Плихину даже внесли в базу "Миротворца", за "глумление над памятью воинов, погибших при выполнении боевого задания по защите Украины от российского агрессора".

Уже сегодня в редакции Cosmopolitan сообщили, что с 5 декабря прекращают сотрудничество с Плихиной и не разделяет ее мысли.

"Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего Героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли", – говорится в заявлении.

"Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее", – добавили в издании.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря во время выполнения боевого задания в зоне ООС погибли два бойца "Альфа" - полковники Денис Волочаеву и Дмитрий Каплунов. Как рассказали в штабе ООС, диверсионно-разведывательная группа "гибридов" РФ пыталась проникнуть в тыл украинских войск. Во время операции противодействия был вызван резерв, однако при выполнения боевого задания двое военнослужащих подорвались на неизвестных взрывных устройствах и скончались на месте.