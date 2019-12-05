Суд арестовал соратника Трубы Игоря Щербину с правом залога

Апелляционный суд взял под стражу бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

“Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения экс-начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 130 100 грн”, – сказано в сообщении.

По данным СМИ, Щербина пытался "продать" закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долларов и получил половину суммы в ходе первого этапа. При этом якобы проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно директора бюро Романа Трубы.

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