Суд арестовал соратника Трубы Игоря Щербину с правом залога
Апелляционный суд взял под стражу бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
“Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения экс-начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 130 100 грн”, – сказано в сообщении.
По данным СМИ, Щербина пытался "продать" закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долларов и получил половину суммы в ходе первого этапа. При этом якобы проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно директора бюро Романа Трубы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 декабря СМИ сообщили, что "правая рука" Трубы подозревается в получении взятки в 150 тыс. долларов. Близкий соратник главы ГБР Игорь Щербина обещал закрыть дело за денежное вознаграждение.
- Также 3 декабря, в Раде должны рассмотреть законопроект №2116 об усовершенствовании работы Госбюро расследований.
- Изначально этим проектом уточнялся порядок назначения директора ГБР и его полномочия, но позже в него внесли правку об автоматическом увольнении нынешнего главы бюро Романа Трубы.
- Также проект закона дополнили правкой о № 318 о переводе в ГБР следователей и прокуроров, расследовавших в ГПУ дела Майдана, из-за которой голодала адвокат активистов Майдана Евгения Закревская.