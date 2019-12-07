"Полный рюкзак черепах". Как в Виннице спасают животных из озера
В Виннице зооактивисты выловили из местного замерзающего озера 16 черепах (5 болотных и 11 красноухих).
Об этом написал на своей странице в Facebook сотрудник "Винницкого областного общества защиты животных" Александр Островский.
"Поехал я на озеро, посмотреть нет ли льда, а привез домой полный рюкзак черепах. Их ловили сотрудники парка. Но по незнанию, выпускали в Южный Буг. Красноухим там не выжить", – написал он.
Волонтер через соцсеть нашел неравнодушных винничан, которые согласились помогать выловить из водоема погибающих рептилий. В итоге, спасенных черепах забрали себе домой сам Островский, сотрудники местных СМИ и другие жители города.
Как писал Фокус:
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