Боевики вернули Украине тело погибшего полковника СБУ

Донецкие боевики вернули украинской стороне тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.

Об этом в Facebook написал народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!", – написал он.

"Давайте похороним воина и разберемся, почему его тело оказалось в руках врагов! Ибо есть правило: "Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника"", – добавил депутат.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, в свою очередь, подтвердила "Украинской правде" сообщение о передаче тела украинского героя.

В то же время, российский Telegram-канал WarGonzo опубликовал фото грузовика с телом, который пересекает линию разграничения в районе Марьинки.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций ООС. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Они подорвались на мине.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Каплунову и Волочаеву.