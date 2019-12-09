Экс-глава следственного управления ГПУ Щербина вышел под залог

Экс-глава Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Игорь Щербина вышел из СИЗО под денежный залог в 2,1 миллион гривен.

Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, залог был внесен в пятницу, 6 декабря. Щербина вышел на свободу в тот же день.

Кроме того, как уточняет "Украинская правда", под залог вышел и пособник Игоря Щербины.

Как ранее сообщал Фокус:

3 декабря сотрудники НАБУ задержали и провели обыски у близкого соратника главы ГБР Игоря Щербины, которого подозревают в получении взятки в размере 150 тыс. долларов.