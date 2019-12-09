В правительстве проверяют качество Интернета во всех соцобъектах

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство до конца года правительство будет знать о качестве интернета в социальных объектах.

Об этом Гончарук написал в Facebook.

"На прошлой неделе я поручил министерствам и другим органам исполнительной власти совместно с Министерством цифровой трансформации Украины проверить все социальные объекты и пункты оказания услуг на доступ к качественному Интернету. У нас уже есть официальная статистика по подключению к Интернету украинских школ", – сказал премьер.

По его словам, На очереди – детсады, библиотеки, больницы, центры предоставления админуслуг, музеи и другие объекты.

"Это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов", – написал Гончарук.

По мнению Гончарука, современный и скоростной интернет в больницах, учебных заведениях или оказание услуг позволит украинцам получать более качественные услуги, а гражданам – не терять связь с государством и друг с другом.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации планируют до конца 2019 года запустить мобильное приложение "Дія", более известное как "государство в смартфоне".

Также в декабре планируется представить т.н. "кабинет застройщика".

Как ранее сообщал Фокус:

23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.