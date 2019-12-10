Сайт "Миротворец" передумал закрываться

Украинский сайт "Миротворец" уточнил, что останавливает свои серверы только на 2 часа, с 18:00 10 декабря. В этот период доступ к данным портала временно будет лишь у отдельных категорий пользователей, говорится на сайте.

Сегодня утром, 10 декабря, после появления сообщения о закрытии серверов на сайте, многие подумали, что сайт закрывается окончательно, однако вскоре появилась приписка: "рассчитываем, что двух часов нам хватит".

"Сегодня 10.12.2019 года в 18.00 на радость чудовищам от медияб...ядства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", – говорится в сообщении.

По словам редакторов, доступ к информации в разделе "Чистилище" временно останется лишь у отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

"Все остальные проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН Бенджамин Моро на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова ранее обратилась к украинским властям с просьбой закрыть скандальный сайт "Миротворец".

В прошлом году Германия призвала Киев закрыть сайт "Миротворец".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник на требование МИД ФРГ закрыть сайт "Миротворец" ответил, что это частный ресурс, и правительство Украины не несет ответственности за его контент.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отвечая на призывы прекратить деятельность сайта "Миротворец", заявил, что парламент не уполномочен инициировать закрытие каких-либо интернет-ресурсов.