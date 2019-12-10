Глава RT заявила, что приглашение Зеленского приехать в Киев принято

Украина
По ее словам, Зеленский на конференции после встречи в нормандском формате пригласил журналистов РИА и RT в Киев

Руководитель пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев российских журналистов.

Об этом Симоньян написала на своем Telegram-канале.

"Вчера наши журналисты – Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) – спросили Зеленского: "Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд на Украину?". Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами. Обещал всем все показать", – написала Симоньян.

Она добавила, что приглашение принято и анонсировала репортажи из Украины.

Напомним, сегодня утром, 10 декабря, после появления сообщения о закрытии серверов на сайте, многие подумали, что сайт закрывается окончательно, однако вскоре появилась приписка: "рассчитываем, что двух часов нам хватит".

Как ранее сообщал Фокус: