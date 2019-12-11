Обновлен перечень противопоказаний для профилактических прививок

Вступили в силу изменения в календарь профилактических прививок и в перечень медицинских противопоказаний. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

В старом перечне противопоказания часто были недостаточно обоснованными. Новый же перечень соответствует современным международным нормам. В нем:

даны ответы по многим клинических состояниям, с которыми сталкиваются врачи в повседневной практике;

введено понятие "предостережение" и врачам первичного звена дано больше возможностей для принятия решений относительно целесообразности вакцинации;

добавлены ситуации, для которым ранее не было указаний по вакцинации (например, перед и после оперативных вмешательств).

Медицинские противопоказания разделены на абсолютные и на предостережения от вакцинации.

Абсолютные противопоказания - это состояние получателя вакцины, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на ее введение.

Предостережения (вакцинация с предосторожностями) – это ситуации, когда врачу приходится сопоставлять преимущества прививки с рисками.

Например, вакцинация против желтой лихорадки противопоказана беременным, однако если беременная собирается переезжать в опасный регион, рекомендуется сделать прививки от этой болезни.

Окончательное решение о прививке принимает врач в зависимости от ситуации.

Ранее медицинские противопоказания к прививкам каждому лицу определяла комиссия по вопросам прививок, которая сейчас фактически не работает.

Как ранее сообщал Фокус: