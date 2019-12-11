Россиянам необходимо напоминать, что Крым украинский. Могут забыть, – Зеркаль

Экс-заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире телеканала Прямой заявила, что с Россией необходимо выходить на переговоры по деоккупации Крыма и не позволять ей снимать этот вопрос с повестки дня.

"Конечно, они (Россия) не хотят это обсуждать. Они вообще не хотят, чтобы крымский вопрос где-то громко прозвучал. Даже на площадке ООН мы каждый год ставим две резолюции. Это резолюция по правам человека в Крыму, и она касается, прежде всего, крымских татар и украинцев. И вторая – это вопрос милитаризации Крыма. Эти два вопроса являются предметом рассмотрения Генеральной ассамблеи ООН ", – скакзала Зеркаль.

При этом она отметила, что этих усилий недостаточно.

"Но этого мало, потому что этот вопрос не сдвигается с места. И если мы не будем говорить с разными лидерами о том, что Крым остается украинским... И надо выходить на переговоры с россиянами, несмотря на их нежелание. Нужно ставить этот вопрос, напоминать им. Так как они рассчитывают, что через несколько лет о Крыме все забудут, и он просто исчезнет. Нельзя давать им возможность снять вопрос Крыма с повестки дня", – подчеркнула экс-замглавы МИД.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины.