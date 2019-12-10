Первый вопрос занял 40 минут, на Крым не хватило времени, – Зеленский

Также президент обмолвился, что было неизвестно, как Путин отреагирует на попытку поднять "крымский" вопрос

Президент Владимир Зеленский готовился поднять вопрос о Крыме, но на его обсуждение не хватило времени.

Об этом глава Украины сообщил на брифинге по итогам встречи "четверки" в Париже.

"Я готовился предметно и очень хотел обсудить этот вопрос. Не буду вам врать, мы очень много потратили времени – 30-40 минут – на первый же вопрос о разведении. Это на один вопрос", – пояснил Зеленский.

По словам президента, потом стороны перешли к обсуждению обмена пленными, этот вопрос "пошел легче". "А по Крыму... Во вступительной своей речи (на встрече "четверки", – ред.) я об этом говорил, я обозначил свою позицию", – говорит он.

"Говорили об особом статусе и об изменениях в Конституцию... Были такие фундаментальные вещи. Скажем так, я стою на защите Украины и против федерализации и такие вещи привели к дискуссии. Потому к Крыму детально мы не дошли", – заявил президент.

"Какая была бы реакция на это – сложно сказать, но через четыре месяца будет еще одна встреча, будем поднимать эти все вопросы", – добавил он.

Следующая встреча "четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле.

"По-моему, Берлин", – ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможном месте ее проведения.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".