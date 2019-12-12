Лидер группы "Тартак" прокомментировал задержание фигуранта дела Шеремета

Известный украинский музыкант, лидер группы "Тартак" Александр Положинский прокомментировал обыски и задержания музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

По словам Положинского, узнав о следственных действиях, он сразу же пошел к нему домой.

"Бегу туда. Не знаю, что там буду делать. Не знаю... Дружбан все таки", – сказал Положинский.

По его словам, на данный момент возле дома собираются люди, подъезжают журналисты. Положинский публикует видео с места событий.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.