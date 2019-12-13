Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, без потерь
За прошедшие сутки, 12 декабря, боевики 8 раз нарушили "режим тишины". Потерь в ВСУ нет.
Об этом сообщает штаб ОС.
Боевики "работал" по позициям украинской армии из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксирован также огонь с пушек БМП.
В районе ответственности "Восток" боевики совершили 5 обстрелов: у Авдеевки, трижды у Павлополя и Широкиного.
По направлению "Север" зафиксировано 3 обстрела: у Пивденного, Крымского и Новолуганского.
О потерях в штабе не сообщают.
С начала суток боевики из подствольных гранатометов, РПГ и стрелкового оружия вели огонь у Марьинки, обошлось без потерь.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Вчера Рада на еще один год продлила действие закона об особом статусе ОРДЛО. Новый "особый статус" обещают начать писать после еще одной встречи "четверки" в марте-апреле.