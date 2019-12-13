Киевсовет хочет выкупить здание, мешающее достройке Шулявского путепровода
На пленарном заседании Киевского горсовета 12 декабря депутаты решили выкупить цех №5 бывшего завода "Большевик", который необходимо снести, чтобы достроить Шулявский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Сейчас цех находится в частной собственности акционерного общества "Первый Киевский машиностроительный завод".
"Разговор о выкупе этого здания идет с 2012 года. И сейчас, когда строительство Шулявского путепровода выходит на финишную прямую и начинается сооружение левоповоротных и правоповоротных съездов, этот вопрос нужно решать. Будет проведена профессиональная оценка здания, оборудования, упущенной выгоды и тому подобное. И только тогда будет установлена выкупная цена объекта, которую владелец имущества может принять или обжаловать. Однако, он должен понимать, что эта общественная потребность является требованием времени и развития города", – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.
Напомним, в июле 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Фонд госимущества тормозит процесс сноса пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должны построить один из съездов с нового Шулявского путепровода. Видимо, Фонд хотели заставить расторгнуть договор о приватизации этого здания, но законных оснований для этого не нашли.
Как ранее сообщал Фокус:
- На строительстве Шулявского путепровода 4 декабря установили последнюю 540-тонную секцию.
- Стоимость реконструкции путепровода выросла до 1 млрд 50 млн грн из-за необходимости переноса теплосети, расположенной у самого моста. По словам Кличко, эти работы не были включены в тендерную документацию, поскольку она "делается на мост".
- КГГА продлила до 15 мая 2020 года частичное ограничение движения в районе реконструкции Шулявского путепровода – на пересечении проспекта Победы и ул Вадима Гетьмана.