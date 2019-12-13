ТКГ на следующей неделе согласует дату прекращения огня на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в среду, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске будет согласована дата прекращения огня на Донбассе, а также будут уточнены списки для обмена пленными.

Об этом Пристайко сказал в эфире телеканала "Интер", передает Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня... До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", – сказал министр

Кроме того, он надеется, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ: "группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки".

Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

Владимир Зеленский после саммита в Париже назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".