Митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ КП

Митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Об этом написал замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря в Facebook.

Отмечается, что свое заявление митрополит сделал на соборе Православной церкви Украины, которое проходит в митрополичьих палатах Святой Софии в Киеве и посвящено годовщине создания новой церкви.

"На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", – написал Зоря.

Стоит отметить, что почетный патриарх Филарет на соборе не присутствует.

В своем заявлении митрополиит Епифаний напомнил, что 15 декабря 2018 года во время Объединительного Собора "появилась Единая поместная автокефальная церковь Украины, которая 6 января получила Томос об автокефалии".

"Таким образом завершились века борьбы за автокефалию, за восстановление исторической справедливости за освобождение от неканонической власти Российской церкви над Украиной. ... УПЦ стала 15-й автокефальной церковью, равноправной со всеми другими поместными церквами", – заявил Епифаний.

По мнению Епифания, Поместная Украинская православная церковь состоялась; за год были созданы органы управления церковью и механизмы взаимодействия.

Как ранее сообщал Фокус:

Филарет в июне созвал Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП. По его словам, так он сможет "сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь".

По итогам собора Филарет заявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви - УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат.

ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными.

В то же время, в ПЦУ не намерены отлучать Филарета от Церкви.

На священном синоде 24 июня ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея.

2 июля УПЦ КП подала иск против Минкульта в Окружной админсуд Киева с требованием отменить свою ликвидацию.

31 июля Филарет обратился к главе Минюста с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП.

В Минкультуры ответили Филарету: УПЦ КП ликвидировали еще в декабре прошлого года, соответсвенно обращение почетного патриарха к главе Минюста беспочвенно.

Филарет также заявил, что вселенский патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

4 сентября Окружной админсуд Киева удовлетворил требование Украинской православной церкви Киевского патриархата приостановить ликвидацию УПЦ КП.