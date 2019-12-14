Дубилет: На нынешние зарплаты министрам сложно поддерживать свои семьи

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Об этом он сообщил на телеканале "Наш", передает Украинформ.

"Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии", – сказал Дубилет.

По его словам, ситуация является сложной, ведь с одной стороны есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе.

Отвечая на вопрос о себе, Дубилет рассказал, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.

Напомним, заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в сентябре составила 62 тыс. грн "грязными " и 50 тыс. - "чистыми". Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в сентябре заработал 132 тыс. грн. Зарплата главы Офиса президента Андрея Богдана за август составила 40 тыс. грн.

Для сравнения: заработная плата предыдущего премьер-министра Владимира Гройсмана за январь-2019 составила "чистыми" 30 тыс. грн.

Как ранее сообщал Фокус:

В СМИ и соцсетях начали активно обсуждать информацию о том, что Министру экономики Тимофею Милованову предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн.