В Киеве пьяные женщины на Bentley нахамили полицейским: "Вы вообще кто, гражданин?"

Украина
В ход пошли нецензурные выражения

Сегодня ночью, 15 декабря, в Киеве на улице Максима Кривоноса полицейские остановили автомобиль Bentley под управлением нетрезвой женщины.

 Видео инцидента появилось в социальной сети Facebook в группе "Киев Оперативный".

Патрульные составили протокол за вождение в нетрезвом виде.

При этом, женщина, которая находилась за рулем и ее подруга вели себя вызывающе и хамили полицейским, используя нецензурные выражения.

Как ранее сообщал Фокус:

 